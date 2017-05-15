В пятницу томичей приглашают на «Ночь музеев»

15 мая 2017 / Томский Обзор

В эту пятницу, 19 мая, Томск присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». В Томске эта акция проходит с 2007 года. В этом году к мероприятию присоединится большее количество культурных учреждений города.

Так, Томский краеведческий музей обещает интересную программу: гости смогут насладиться живой музыкой этнической исполнительницы Чылтыс и приобщиться к традициям шорцев. А также на площадке выступят и другие музыкальные исполнители, например, рок группа «Бо», джаз-фан группа «Макконда».

Участники «музейного шоу» побывают на мастер-классах: гости площадки научатся расписывать пряники, рисовать боди-арт и поучаствуют в конкурсах с призами.

Начало в 19.00, цена билетов от 350 до 400 рублей, детям дошкольного возраста – бесплатно.

Музей истории Томска также готовит увлекательную и запоминающуюся программу и гарантирует незабываемую «ночь музейной диктатуры», которая поможет почувствовать «настоящий исторический дух». Пришедшие на мероприятие услышат не только живую музыку, но и сыграют в спортивную мафию, а также приобщатся к мистическому квесту в атмосфере 19 века.

Начало в 19.00, вход свободный.

Музей ТГУ в аукционную ночь предлагает горожанам бесплатно посетить выставочные залы. Желающие смогут увидеть выставку «Экология будущего» и побывать во всех музейных локациях учреждения, будь то исторические или зоологические экспонаты. Также ТГУ готовит концерт в университетской роще, где выступят самые популярные группы Томска.

Начало в 20.00, («Чудеса химии» в учебном корпусе 6 начнутся в 18.00) вход свободный.

Музей славянской мифологии подготовил программу для любителей исконно русских сказок и традиций. У пришедших на событие будет уникальная возможность побывать в «Древнерусском спа-салоне», поучаствовать в «Богатырских забавах», увидеть экстравагантное фаер-шоу, а также узнать свою судьбу у ведуньи.

Начало в 19.00, цена билетов от 200 до 300 рублей

Художественный музей Томска также приглашает гостей для приобщения к всероссийской акции. На площадке выступят такие группы «Русский тембр», «Macondo», «Green bus», «Следы», а участники ночного шоу научатся рисовать революционные плакаты, увидят огненное шоу, а также побывают на выставочных экскурсиях: «Ноев ковчег», «Фейс-контроль», «Видеть невидимое».

Начало в 18.00, цена билетов от 150 до 300 рублей

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