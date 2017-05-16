Томичей приглашают на перфоманс «Плоть/ничто»

16 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Сибирский филиал ГЦСИ

В субботу, 20 мая, в пространстве «Высоко» (ул. А.Беленца 9/1, 1 подъезд 6 этаж) откроется выставка «Окно независимых. Окно # 4», в рамках которой состоится перфоманс «Плоть/ничто», сообщают организаторы из Сибирского филиала государственного Центра современного искусства.

На выставке будут представлены работы Адоная Кафа и Станислава Симонова, молодых томских авторов, демонстрирующих своё творчество в парной выставке, проходящей в рамках «Мужской серии» Окон Независимых.

Выставка свяжет воедино высказывания и творческие траектории авторов, стоящих по разные стороны изобразительной сферы. Работы Стаса (творческий псевдоним CW2E) – продукт развития серии граффити, с которыми он дебютировал на Street Vision в 2013 году. В настоящей экспозиции представлены работы CW2E выполненные на листах древесных плит. Выполнены они все теми же баллонами для граффити, но уже в усложненной технике, с добавлением масляных и акриловых красок, штрихами маркера и др. Тематика работ – современные боги сети и виртуальных вселенных. От персонажей игровой вселенной Overwatch и анимэ вселенной Bleach до фантазийных образцов героев, открывающих собственные возможные миры.

Работы Адоная уже выставлялись в ГЦСИ Томск, в июне прошлого года он дебютировал для томского зрителя со своей экспозицией «Плоть и ничто». В формате выставки Окно #4 Пространства Независимых, Адонай представит новую графическую серию «Грибница» и ряд мультимедийных объектов. Содержание экспозиции будет раскрыто как в сопроводительных сообщениях, так и в перформативных событиях открытия и закрытия выставки.

Открытие выставки состоится в 19.30. График работы выставки: до 1 июня, ежедневно с 11.00 до 18.00. Вход свободный.

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