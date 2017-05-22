Строительство водопровода в томском поселке Киргизка обсудят на публичных слушаниях

22 мая 2017 / Томский Обзор

Строительство водопровода в поселке Киргизка будет обсуждаться на публичных слушаниях, сообщает пресс-служба администрации Томска.

Проект межевания территории рассмотрели на очередном заседании комиссии по землепользованию и застройке.

«Сегодня в этом районе, где расположены дома индивидуальной жилой застройки, нет централизованного водоснабжения, — отметила начальник департамента Анны Касперович. — В рамках муниципальной программы „Развитие инженерной инфраструктуры города“ в городской бюджет заложены средства на разработку проектно-сметной документации по водоснабжению поселка. Получены все необходимые согласования, ведется разработка проекта».

Члены комиссии по землепользованию и застройке рассмотрели вопрос размещения подземной водопроводной линии на территории, ограниченной ул. Смирнова, железнодорожными путями, р. Киргизка, Кузовлевским трактом, ул. Амурская и ул. 1-я Мостовая. Протяженность земельного участка — 4 300 метров.

Предложение было единогласно поддержано. Следующим этапом, параллельно с разработкой проекта, станут обсуждения по прокладке водопровода с участием местных жителей.

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