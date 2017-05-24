Через две недели несколько домов в Ленинском районе Томска останутся без воды

24 мая 2017 / Томский Обзор

Через две недели, 7 июня, в Томске несколько домов в Ленинском районе на 8 часов останутся без воды, сообщает пресс-служба "Томскводоканала".

Отключение связано с подключением нового участка водопроводной линии по пр.Ленина, а также его промывки. На время проведения работ, с 09:00 до 17:00, без воды останутся дома, расположенные по адресам:

пр. Ленина, 193, 193 (ЦТП), 195;

пер. Тихий, 25/2.

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

Тэги/темы: