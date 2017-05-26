Истфак ТГУ отметит 100-летие фильмом и концертом

26 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Сегодня, 26 мая, в рамках праздничных мероприятий, посвящённых 139-летию Томского госуниверситета, с 16.00 до 19.00 в университетской роще будет работать интерактивная площадка, совместная с филологическим и историческим факультетами, которая завершится вечерним концертом.

Как сообщают организаторы, площадка приурочена сразу к двум событиям: 100 лет со дня основания филологического факультета (был разделен на два самостоятельных факультета — филологический и исторический — в 1974) и 139-летию университета. Гостям покажут часовой видеоролик, сделанный совместными усилиями двух факультетов. Видео рассказывает об истории факультетов, о преподавателях и студентах, о последних новостях, представленных в неформальной манере. В рамках площадки будет организована фотовыставка.

Также будут подведены итоги конкурса Mannequin Challenge на тему «ТГУ – моя история». Конкурс на лучший видеоролик от факультета проводился до 25 мая. Зрители узнают имена победителей (которым достанется экшн-камера GoPro и квадракоптеры) и посмотрят лучшие работы.

По завершению интерактивной площадки на заднем дворе ЦК ТГУ пройдет концерт электронной музыки Univer Music Festival. В программе выступление ди-джеев KIRILL SLEPUHA, VANDLS, AGRESIA и JUMPIN HIGHER. Начало концерта в 20.00, вход свободный.

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