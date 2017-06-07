Двое северчан украли дисков и покрышек на полтора миллиона рублей

Томский Обзор / Фото: 7 июня 2017 // Фото: 70.мвд.рф

В Томской области полицейские раскрыли серию краж имущества из гаражных боксов на сумму более 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, двое жителей Северска украли из гаражных боксов более 200 автомобильных колес, дисков и покрышек. Злоумышленники орудовали в Томске и Северске. Часть похищенного имущества обнаружили в одной из томских шиномонтажных мастерских.

Уголовное дело по факту кражи было возбуждено в декабре прошлого года. Сейчас материалы дела переданы в суд для вынесения приговора. Один из подозреваемых находится под арестом, другой — под подпиской о невыезде.

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