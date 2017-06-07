Четыре природных территории в Томской области возьмут под охрану в 2017 году

Томский Обзор / Фото: 7 июня 2017 // Фото: Владимир Дударев

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области рассчитывает в текущем году сформировать четыре новых особо охраняемых природных территории, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника отдела по ООПТ областного комитета охраны окружающей среды Татьяну Черникову.

«Статус „Охраняемый ландшафт“ появится у лесопарков у деревень Семеновка и Окунеево в Зырянском районе, болотно-лесного массива у села Нарым Парабельского района, а также у озера Колмохон в Молчановском районе», — сказала Татьяна Черникова.

По ее словам, придание природоохранного статуса не обязательно обусловлено наличием уникальных объектов или редких видов растений и животных.

«Тем не менее, в 2011 году на озере Колмохон обнаружили редкую кувшинку „малая кубышка“. Кроме того, по некоторым данным, там видели выхухоль, которая, как считалось ранее, исчезла в Томской области около 15 лет назад из-за большого половодья», — отметила Татьяна Черникова.

Она уточнила, что новый статус у данных территорий приведет к запрету рубок леса общего пользования, строительства, добычи полезных ископаемых, проезда вне дорог, а также на изъятие краснокнижных растений и животных.

Татьяна Черникова добавила, что при этом на территории «охраняемых ландшафтов» будет разрешено собирать дикоросы и проводить досуг.

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