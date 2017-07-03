В Томске благоустроили «студенческую» аллею

Томский Обзор / Фото: 3 июля 2017 // Фото: Admin.tomsk.ru

В Кировском районе благоустроили аллею по ул.Усова — на отрезке от ул. Белинского до ул. Вершинина. Рядом находятся учебные корпуса, общежития и Международный культурный центр Томского политехнического университета.

В 2016 году вуз и районная администрация установили здесь цветочные вазоны.

«Летом 2017 года аллею, которую томичи уже прозвали Студенческой, вымостили тротуарной плиткой. Аллея протяженностью 350 метров обустроена с соблюдением требований доступности среды для людей с ограниченными возможностями», — говорится в сообщении.

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