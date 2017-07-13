Томскавтотранс планирует к сентябрю погасить большую часть просроченной кредиторки

Томский Обзор / Фото: 13 июля 2017 // Фото: Владимир Дударев

Крупнейшее автотранспортное предприятие Томской области АО «Томскавтотранс» планирует в августе взять кредит на 30 млн рублей для погашения просроченной кредиторской задолженности, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на гендиректора АО «Регион-Транс» (управляет «Томскавтотрансом») Владимира Ильичева.

«В марте 2017 года мы привлекли в одном из банков первый кредит на 30 млн рублей. Срок кредитования составляет один год, кредит берется под 14,5%. Объем второго транша — также 30 млн рублей, его предполагается получить во второй декаде августа», — сказал Владимир Ильичев.

Он не раскрыл название банка, выдавшего первый кредит, и банка, с которым в настоящее время ведутся переговоры.

«Для обеспечения займа в залоге находится три здания „Томскавтотранса“ на Иркутском тракте, их оценочная стоимость составляет 31 млн рублей. О залоге автовокзала речи не шло и не идет», — подчеркнул Владимир Ильичев.

По его словам, просроченная кредиторская задолженность предприятия на момент вступления «Регион-Транса» в права управления в апреле 2016 года составляла порядка 70 млн рублей, дебиторская задолженность — порядка 60 млн рублей.

В настоящее время просроченная кредиторская задолженность «Томскавтотранса» составляет около 35 млн рублей.

Владимир Ильичев также сообщил, что в 2017 году «Томскавтотранс» возобновил перевозки пассажиров собственными силами, в настоящее время работает на 7 маршрутах из 27 (остальные обслуживают субподрядчики).

Парк «Томскавтотранса» составляет 21 автобус марки ПАЗ-3205. В июле в компанию поступят еще 22 автобуса ПАЗ и Yutong, а к ноябрю — 33 автобуса КаВЗ-4270, сообщил В.Ильичев.

Он отметил, что к настоящему моменту «Регион-Транс» инвестировал в «Томскавтотранс» 62 млн рублей из 1 млрд рублей, о которых компания заявляла в апреле 2016 года. Он напомнил, что изначально компания планировала взять в лизинг низкопольный подвижной состав на газомоторном топливе, однако не смогла договориться об этом с «Группой ГАЗ».

«В силу субъективных и объективных причин по ходу реализации (проекта — прим.ред) пришлось кое-какие пункты (соглашения с администрацией Томской области — прим.ред) изменить. Было принято решение начать с более дешевых моделей автобусов», — сказал Владимир Ильичев.

В свою очередь исполнительный директор «Томскавтотранса» Николай Стародубов сообщил, что в рамках финансового оздоровления предприятия планируется сократить до 14 сотрудников из числа технических работников и управляющего персонала.

«Да, пришлось сократить размер премий части сотрудников, но эта мера — временная, сокращения зарплат не было и нет. В настоящее время средняя зарплата водителя составляет 30 тыс. 350 рублей, средняя зарплата на предприятии — 26 тыс. рублей», — добавил Николай Стародубов.

«Томскавтотранс» — крупнейшее автотранспортное предприятие Томской области, которому также принадлежит автовокзал Томска. В апреле 2016 года администрация Томской области подписала соглашение с АО «Регион-Транс» (Мордовия) о передаче ему функций управляющей компании ОАО «Томскавтотранс».

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Томскавтотранса» в 2015 году составила 99,9 млн рублей, валовая прибыль — 40,7 млн рублей, чистый убыток — 1,9 млн рублей. 100% акций компании находятся в собственности Томской области.

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