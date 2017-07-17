Власти планируют отремонтировать 5 км трассы Томск-Мариинск

17 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

В рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году на трассе Томск – Мариинск планируется отремонтировать участок с 0 по 5-й километр, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на замгубернатора по промышленной политике Игоря Шатурного.

Дорожникам необходимо уложить 51 тыс. кв. метров нового покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона с укреплением откосов насыпи георешеткой, а также демонтировать старое и смонтировать новое барьерное металлическое ограждение высотой 0,75 метра (более 1,4 км). Генеральный подрядчик ООО «Сибдоринвест» уже приступил к фрезерованию более 49,5 тыс. кв. метров старого асфальта.

«Трасса Томск – Мариинск является одной из важнейших транспортных магистралей региона. Ежедневно здесь проходят тысячи автомобилей — жители пригорода ездят в областной центр на работу. Участок с 0 по 5-й километр — сложный и при этом аварийно опасный. На период ремонта здесь будет организовано одностороннее движение по отдельным участкам. Просим автомобилистов быть предельно внимательными и заблаговременно планировать объездные пути», — отметил вице-губернатор.

В сообщении отмечается, что в прошлом году на трассе Томск – Мариинск подрядчики отремонтировали участок с 23-го километра по 46,7.

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