В Томской области раскрыли кражу стада овец

Томский Обзор / Фото: 20 июля 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские задержали подозреваемых в краже 14 овец с фермы в поселке Заречный, сообщает пресс-служба областного УМВД.

По предварительным данным, четверо подозреваемых ночью выгнали овец из загона фермы, погрузили животных в автомобили и увезли в Томск, где продали их местным жителям.

Сумма ущерба, причиненная овцекрадами, оценивается в 105 тыс. рублей. В настоящее время ущерб полностью возмещен законным владельцам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Теперь ранее не судимым местным жителям грозит до 5 лет тюрьмы.

Тэги/темы: