В Томской области раскрыли кражу стада овец
20 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Томские полицейские задержали подозреваемых в краже 14 овец с фермы в поселке Заречный, сообщает пресс-служба областного УМВД.
По предварительным данным, четверо подозреваемых ночью выгнали овец из загона фермы, погрузили животных в автомобили и увезли в Томск, где продали их местным жителям.
Сумма ущерба, причиненная овцекрадами, оценивается в 105 тыс. рублей. В настоящее время ущерб полностью возмещен законным владельцам.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Теперь ранее не судимым местным жителям грозит до 5 лет тюрьмы.
Тэги/темы: