18+
18+

Новым начальником томской госавтоинспеции стал Вячеслав Трещев

Томские новости, Награды и назначения, начальник ГИБДД МВД Трещев Вячеслав Новым начальником томской госавтоинспеции стал Вячеслав Трещев

Вчера, 20 сентября, руководитель регионального УМВД Александр Будник представил личному составу начальника Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Томской области — полковника полиции Вячеслава Трещева.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, Вячеслав Трещев за период службы прошел путь от государственного инспектора дорожно-патрульной службы до заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области. Награжден медалями «За отличие в службе» III и II степеней.

«За время службы зарекомендовал себя грамотным и компетентным руководителем и ответственным сотрудником», — говорится в сообщении.

Напомним, предыдущего главу регионального ГИБДД уволили в 2014 году за упущения в работе.

Тэги/темы: