Новым начальником томской госавтоинспеции стал Вячеслав Трещев

Томский Обзор / Фото: 21 сентября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера, 20 сентября, руководитель регионального УМВД Александр Будник представил личному составу начальника Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Томской области — полковника полиции Вячеслава Трещева.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, Вячеслав Трещев за период службы прошел путь от государственного инспектора дорожно-патрульной службы до заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области. Награжден медалями «За отличие в службе» III и II степеней.

«За время службы зарекомендовал себя грамотным и компетентным руководителем и ответственным сотрудником», — говорится в сообщении.

Напомним, предыдущего главу регионального ГИБДД уволили в 2014 году за упущения в работе.

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