Томские альпинистки взяли медали на Первенстве мира в Лихтенштейне (ФОТО)
8 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами
Томские спортсменки стали обладательницами медалей на прошедшем в Лихтенштейне юношеском первенстве мира по альпинизму (ледолазанию), сообщил председатель Томской федерации альпинизма Иван Темерев.
Всего в соревнованиях участвовали более 60 человек из 10 стран. Томскую область в сборной команде России представляли 4 спортсмена.
«Парни не смогли попасть в призы, а вот девушки порадовали: Юля Филатьева стала второй в «скорости» и «трудности», а Ева Раскошная заняла третье место в «скорости», — рассказал Иван Темерев, отметив, что через неделю сборная России почти в полном составе приедет в Томск на всероссийские юношеские соревнования.
Фото: предоставлено организаторами
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