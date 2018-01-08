Томские альпинистки взяли медали на Первенстве мира в Лихтенштейне (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 8 января 2018 // Фото: Предоставлено организаторами

Томские спортсменки стали обладательницами медалей на прошедшем в Лихтенштейне юношеском первенстве мира по альпинизму (ледолазанию), сообщил председатель Томской федерации альпинизма Иван Темерев.

Всего в соревнованиях участвовали более 60 человек из 10 стран. Томскую область в сборной команде России представляли 4 спортсмена.

«Парни не смогли попасть в призы, а вот девушки порадовали: Юля Филатьева стала второй в «скорости» и «трудности», а Ева Раскошная заняла третье место в «скорости», — рассказал Иван Темерев, отметив, что через неделю сборная России почти в полном составе приедет в Томск на всероссийские юношеские соревнования.

Фото: предоставлено организаторами

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