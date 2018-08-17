Что делать, если вы не дизайнер, а инфографику готовить надо

17 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Федор Шумилов

Что делать, если вы не дизайнер, не журналист и не специалист по визуализации данных, а научиться готовить инфографику надо? Примите участие в Летней школе по инфографике Urban Media School !

Приглашаем специалистов, в чьи обязанности входит подготовка презентаций и информационных материалов, визуализация разнообразных данных и процессов, к участию в школе инфографики, которая пройдет в Томске 24 - 26 августа 2018 года. Слушатели примут участие в мастер-классах от профессиональных инфограферов и проектной работе, познакомятся с современными инструментами, облегчающими выполнение задач и практическими советами от опытных коллег.

Преподаватели школы — основатель современной российской школы инфографики, региональный директор Всемирного общества новостного дизайна (Society for News Design) многократный обладатель престижной международной премии Malofiej Infographics Awards Федор Шумилов (Санкт-Петербург), декан факультета журналистики ТГУ, автор курсов по визуальной журналистике, член SND Илья Мясников (Томск) и журналист, дизайнер инфографики Екатерина Тихонова (Тарту, Эстония).

Подробная информация о программе школы, стоимости обучения и условиях участия - на сайте Urban Media School.

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