У Томского симфонического оркестра новый главный дирижер

Томский Обзор / Фото: 23 августа 2018 // Фото: Philharmonic.tomsk.ru

Художественным руководителем и главным дирижером Томского академического симфонического оркестра станет маэстро Михаил Грановский, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Первый концерт под управлением Михаила Грановского на открытии 73-го концертного сезона Томский симфонический оркестр даст 22 сентября 2018 года в Большом концертном зале филармонии. Солистом выступит народный артист России Денис Мацуев.

Завершающая программа концертного сезона 2017-2018 годов — симфонический open air в Музейном саду (органный зал) состоится 26 августа. Ее проведет Ярослав Ткаленко, который руководил Томским академическим симфоническим оркестром с января 2013 года.

«Я признателен Томску, музыкантам и публике за пять лет, проведенные вместе. Пройден серьезный путь, проделана большая работа. Думаю, томичи оценили наши оперные постановки «Кармен», «Евгений Онегин», «Ожидание» и другие. Для меня работа с томским оркестром — бесценный опыт», — сказал Ярослав Ткаленко.

Как отметила директор филармонии Наталия Чабовская, за время руководства Ярослава Ткаленко оркестр пополнился молодыми музыкантами, возобновились гастроли коллектива по региону.

«Оркестр демонстрировал разностилевые музыкальные программы, смело работал в различных жанрах и направлениях, в залы филармонии пришли новые слушатели», — подчеркнула Наталия Чабовская.

Михаил Григорьевич Грановский родился в Москве в семье потомственных музыкантов. Выпускник Московской консерватории им. П.И. Чайковского, ученик выдающегося дирижера Геннадия Рождественского. С 2001 по 2013 год деятельность маэстро была связана с Большим театром. Михаил Грановский сотрудничает с Российским национальным оркестром, является приглашенным дирижером Екатеринбургского театра оперы и балета, Новосибирской государственной филармонии и постоянным дирижером балетной группы Universal Ballet (Корея).

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