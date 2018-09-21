Завтра в Детской киношколе Высшей школы журналистики ТГУ пройдет бесплатное занятие

21 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В субботу, 22 сентября, в Детской киношколе Высшей школы журналистики ТГУ пройдет бесплатное пробное полноценное занятие.

Первую лекцию прочитает Ада Бернатоните, киновед, кандидат искусствоведения, член Гильдии киноведов и кинокритиков России. Начало в 15.00.

По субботам юных кинематографистов ждет знакомство с режиссурой, сценарным мастерством, операторством, монтажом, актерским мастерством и так далее.

Принципы работы простые:

Выполнять всё обещанное.

Вкладывать в головы максимально профессиональные знания.

Никаких «попадете в актерские каталоги и сниметесь в Москве», никаких случайных мастеров в анонсах, никакой самодеятельности в работе.

Из мастеров, которые подключаются в этом году: кандидат искусствоведения, член гильдии киноведов и кинокритиков России Ада Бернатоните, художник по свету кинокомпании White Raven Александр Синкин, оператор-постановщик кинокомпании White Raven Евгений Зимин, продюсер кинокомпании White Raven Равиль Давлятшин.

Приходите, оцените сами. Это хороший шанс проверить — Ваше ли дело кинематограф, это хороший шанс погрузиться в искусство.

Предупреждение: Вы никогда больше не сможете смотреть фильмы как раньше.

Приходите на первое занятие в субботу 22 сентября в 15:00 в корпус журналистов на Ленина 66 (напротив главпочтамта).

Формируется дополнительная группа школьников 13-18 лет.

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