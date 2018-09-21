Завтра в Детской киношколе Высшей школы журналистики ТГУ пройдет бесплатное занятие
В субботу, 22 сентября, в Детской киношколе Высшей школы журналистики ТГУ пройдет бесплатное пробное полноценное занятие.
Первую лекцию прочитает Ада Бернатоните, киновед, кандидат искусствоведения, член Гильдии киноведов и кинокритиков России. Начало в 15.00.
По субботам юных кинематографистов ждет знакомство с режиссурой, сценарным мастерством, операторством, монтажом, актерским мастерством и так далее.
Принципы работы простые:
- Выполнять всё обещанное.
- Вкладывать в головы максимально профессиональные знания.
Никаких «попадете в актерские каталоги и сниметесь в Москве», никаких случайных мастеров в анонсах, никакой самодеятельности в работе.
Из мастеров, которые подключаются в этом году: кандидат искусствоведения, член гильдии киноведов и кинокритиков России Ада Бернатоните, художник по свету кинокомпании White Raven Александр Синкин, оператор-постановщик кинокомпании White Raven Евгений Зимин, продюсер кинокомпании White Raven Равиль Давлятшин.
Приходите, оцените сами. Это хороший шанс проверить — Ваше ли дело кинематограф, это хороший шанс погрузиться в искусство.
Предупреждение: Вы никогда больше не сможете смотреть фильмы как раньше.
Приходите на первое занятие в субботу 22 сентября в 15:00 в корпус журналистов на Ленина 66 (напротив главпочтамта).
Формируется дополнительная группа школьников 13-18 лет.