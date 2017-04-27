Увеличение объемов дорожного ремонта в Томске снизило аварийность - мэр

27 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Увеличение объемов дорожного ремонта привело к снижению аварийности и смертности в результате ДТП. Об этом в ходе своего ежегодного отчета сообщил мэр города Иван Кляйн.

Только за 2016 год в городе было заасфальтировано более 321 тыс. кв. метров улиц и тротуаров. А за последние три года этот показатель превысил 1 миллион кв. метров.

«При этом мы ужесточили контроль за работой подрядчиков, увеличили гарантийные сроки, с прошлого года начали применять более износостойкие материалы и плавающие люки, организовали общественный контроль за работой подрядчиков», — цитирует мэра пресс-служба горадминистрации.

По его словам, при проведении комплексного ремонта, конструктивные решения теперь принимаются, исходя из результатов инструментального обследования, что позволяет более рационально использовать бюджетные средства. Также он отметил, что за 2016 год в Томске обустроили 829 парковок, установили 17 новых остановочных комплексов.

Большая работа была проведена по освещению пешеходных переходов, установке светофорных объектов, профилактике дорожно-транспортных происшествий. Вкупе с ремонтом дорожного полотна это позволило городским властям добиться существенного снижения смертности в результате ДТП. В 2011 году на дорогах Томска погибло 68 человек. В 2014 году этот показатель снизился до 40, а в 2016-м году – до 23 случаев.

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