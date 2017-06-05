В Томске выбрали победителя национального архитектурного конкурса

Томский Обзор / Фото: 5 июня 2017 // Фото: Admin.tomsk.ru

В Томске завершились выборы варианта развития концепции благоустройства ключевых общественных пространств. Согласно проекту-победителю в Кировском районе будет обустроен уличный лекторий, появятся велополосы и разбиты новые скверы, сообщает пресс-служба мэрии.

Концепция-победитель включает в себя оптимизацию ширины проезжей части по ул. Ф.Лыткина, Вершинина, 19-ой Гв. Дивизии, обустройство на них велополос, расширение пешеходной зоны, создание линейных парковок, мощение и озеленение территорий, в том числе, создание живой изгороди из кустарников по ул. Ф. Лыткина.

На пересечении ул.Нахимова и Вершинина предлагается разбить сквер, а на пересечении ул. Вершинина и проезда Вершинина обустроить панорамную площадку с видом на террасы Лагерного сада. На пересечении ул. Нахимова и Ф. Лыткина - создать площадку для проведения публичных мероприятий, на перекрестке ул. Ф. Лыткина и 19-й Гв. Дивизии открыть уличный лекторий. Реализация выбранной томичами концепции запланирована на 2018 год.

Всего в голосовании приняли участие 1121 человек. За победителя отдали голоса 39% участников, второй вариант набрал 19%, оба понравились 9% проголосовавших, еще 30% не понравились оба варианта.

Напомним, что предложенные томичам концепции развития общественных пространств были разработаны в ходе открытого национального архитектурного конкурса, организаторы которого – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Единый институт развития в жилищной сфере и конструкторское бюро «Стрелка». Территории для благоустройства были выбраны на основе комплексного исследования. Кроме градостроительной и GIS-аналитики в городах проводились интервью с местными экспертами и горожанами, совещания с администрациями городов. Исследовалась активность в социальных сетях, которая помогла выявить самые популярные точки в городах.

Тэги/темы: