«Томь» победила в выездном матче

Томский Обзор / Фото: 27 июля 2017 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

Вчера, 26 июля, в Самаре состоялся матч 4-го тура Первенства России по футболу, в рамках которого местные «Крылья Советов» принимали «Томь», сообщается на сайте томского клуба.

Автором первого и единственного гола во встрече стал Анте Пульич, отправивший мяч в сетку после подачи со штрафного от Андрея Иванова. В результате матч закончился со счетом 0:1 в пользу томичей.

Следующий матч томская команда проведет 30 июля на домашнем поле, где встретится с курским «Авангардом».

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